Lo que informó el intendente sobre su hijo “nepobaby asesor” de 19 años

Poco antes del mediodía de este viernes, el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy Jara (PLRA), remitió el informe requerido por la Junta Municipal sobre la presencia de su hijo “nepobaby” Elías Martín Godoy Torres en la Municipalidad franqueña.

El martes último, la comisión permanente de la Junta Municipal había aprobado un pedido de informe referente al joven de 19 años, hijo y “asesor” de la diputada Roya Torres, luego de que Elías Martín apareciera haciendo oficina en la secretaría general de la Comuna.

El intendente Godoy Jara comunicó que su hijo no está comisionado al ente municipal, sino más bien se encuentra asignado a la oficina parlamentaria que se habilitó para su madre diputada en la Municipalidad franqueña. No obstante, no informó quién solicitó el traslado de Elías Martín al ente comunal.

El jefe comunal se excusó de citar las funciones que cumple Elías Martín, al mencionar que la Cámara de Diputados es el ente indicado para informar sobre las tareas asignadas al joven “asesor” que cobra G. 9.500.000.

El intendente igualmente afirmó que la presencia de su hijo no compromete los recursos de la Comuna y que ocupa un espacio físico dentro del edificio municipal destinado para la oficina parlamentaria de la diputada Torres. No obstante, no aclaró si usa escritorio, computadora u otros bienes de la Municipalidad.

En su informe el jefe comunal adjuntó las resoluciones de la Cámara de Diputados por las cuales se habilita la oficina parlamentaria en la Municipalidad y la que dispone la “movilidad interna del funcionario permanente” Elías Martín.

Registro de asistencia en planilla

El intendente también envió el “registro de asistencia” de su hijo Elías Martín desde el viernes 12 de enero pasado. La marcación está asentada en una rudimentaria planilla firmada, además de Elías Martín, por el director de Recursos Humanos de la Comuna, Juan Ramón Bogado.

El informe ingresará oficialmente a la Junta Municipal en la sesión ordinaria convocada para este martes. No obstante, la respuesta ya es cuestionada por algunos ediles.

El concejal proponente del pedido de informe Hugo Mendoza (ANR) calificó como escueto el informe del intendente, ya que esperaba una comunicación detallada del joven Elías Martín.

“La mamá diputada pide el comisionamiento de su hijo que es funcionario permanente de la Cámara de Diputados para venir a dar eficiencia y eficacia a la oficina parlamentaria instalada en la intendencia municipal donde su papá es intendente. Esa planilla de asistencia, por Dios, parece trabajo de preescolar”, expuso Mendoza.