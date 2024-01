Alto Paraná: dos muertos en accidentes

La Dirección de Policía del Alto Paraná reportó que entre la noche del sábado y madrugada del domingo se registraron dos accidentes de tránsito con derivación fatal en que resultaron víctimas dos hombres. Uno de ellos era un peatón y el otro un motociclista.

El primer caso ocurrió anoche sobre la ruta PY02, a la altura del ex km 6,5 de Ciudad del Este, cuando una ambulancia embistió contra un hombre que intentaba cruzar la transitada arteria. El conductor, identificado como Carlos Alberto Portillo, estaba al mando del rodado al servicio del Hospital Regional e iba en busca de un paciente.

Relató que el hombre aparentemente se encontraba en estado etílico y que le salió al paso sin tomar los recaudos necesarios; primeramente, un vehículo pudo esquivarlo, pero la ambulancia ya no tuvo tiempo y lo embistió. Resultó víctima un hombre de unos 50 años, cuyos datos no se pudieron precisar por no portar documentos.

Lea más: Un fallecido y tres lesionados en accidente rutero en Naranjal

El otro accidente se registró a las 3:30 de este domingo, sobre la avenida Eusebio Ayala de San Alberto, resultando víctima fatal Néstor Martínez García, que conducía una motocicleta Maruti.

El reporte menciona que el hombre fue embestido por una camioneta Toyota Hilux, color negro, cuyos demás datos se desconocen por darse a la fuga. El cuerpo fue lanzado al paseo central, mientras la motocicleta era arrastrada por unos 500 metros aproximadamente.

Se convocó al médico forense Hugo Céspedes, que diagnosticó como probable causa de muerte “politraumatismo craneoencefálico producido por accidente de tránsito”.

Intervino el Ministerio Público, que -una vez finalizados los trámites de rigor- dispuso la entrega del occiso a sus familiares.