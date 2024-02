Preocupa falta de espacios para debatir sobre las reformas en educación

El retorno a las clases evidenció el mal estado en que se encuentran cientos de escuelas estatales del país. En Alto Paraná muchas aulas necesitan reparaciones, faltan mobiliarios y algunos docentes están sin rubros.

Desde la organización Reacción Paraguay, una oenegé que se dedica al monitoreo de los recursos de Fonacide, señalaron que es desgastante ver los mismos problemas cada año. Cuestionaron la falta de pluralidad en los proyectos de reformas en la Educación.

Irene Hermosilla, integrante de Reacción, manifestó que ven con preocupación que desde el Gobierno nacional no están habilitando espacios para charlar con distintos sectores organizados. Refirió que desde estos sectores no simplemente se limitan a apuntar la corrupción y todos los problemas que existen, sino que se animaron a contribuir con alguna posible solución.

Respecto al plan del Poder Ejecutivo de crear un Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), redireccionar los recursos de Fonacide, Hermosilla expresó que hasta el momento hay mucha incertidumbre.

Refirió que con este nuevo proyecto se apunta a solucionar la alimentación escolar, pero no están contempladas otras áreas que también requieren atención.

“Hasta ahora lo que se generó es bastante incertidumbre, con los cambios drásticos que sufrió el proyecto. Hay varios problemas en la educación paraguaya y para hablar de poner educación como prioridad, habría que hablar de todas las áreas. Debe existir un espacio de discusión técnica y colectiva y no simplemente cerrar la discusión de una reforma crucial en la inversión educativa a contadas autoridades políticas”, expresó.

Cuestionó que no haya transparencia ni claridad en los cálculos, para llegar al 100% de estudiantes con la alimentación. Tampoco hay claridad de dónde van a salir los fondos para las otras áreas virtualmente desfinanciadas.

Construcción colectiva

Para Hermosilla la mejor plataforma para garantizar el éxito de cualquier política pública es la construcción colectiva, dando el tiempo que se merece a una reforma de la inversión educativa tan importante como la que se está planteando.

“A la par de estar hablando de reducir la corrupción, también hay que hablar de aumentar la inversión en educación. La cruda verdad es que la plata no alcanza para cubrir la deuda histórica que Paraguay tiene con su educación y con sus escuelas públicas”.

Resistencia a la denuncias

Para registrar las serie de deficiencias, un grupo de voluntarios capacitados y acompañados por Reacción visitará, desde mañana, las escuelas y colegios estatales de Ciudad del Este.

Se trata de una campaña que se denomina “Denunciá con Foco”, haciendo referencia a la plataforma creada por Reacción para registrar el estado de las escuelas. Esta herramienta ya se utilizó en años anteriores y sirvió para corregir algunas irregularidades en obras pagadas con recursos de Fonacide.

Unas de las dificultades que habían enfrentado los voluntarios en las visitas anteriores es la resistencia a la denuncia, en algunos casos de los directores y docentes.

“Tenemos todavía muchos vestigios en la dictadura: el no querer hablar, el no querer contar cosas. Muchos directores y profesores tienen miedo de emitir denuncias por temor a represalias, de finalmente no recibir la inversión. Esa es una realidad inesquivable, pero tenemos que cambiar ese chip, esa participación ciudadana no se puede limitar al voto cada cuatro o cinco años sino debe ser activa y sostenible”, finalizó.

La herramienta digital Foco puede ser utilizada por cualquier ciudadano para registrar denuncias de irregularidades y falencias en escuelas y colegios del Estado.