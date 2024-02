Agente policial fue apartado del cargo por presuntamente filtrar información a delincuentes

La investigación del agente policial sospechado de colaborar con los delincuentes está a cargo de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Según los datos, Isabelino Espínola se comunicó repetidas veces con personas investigadas por el megarrobo en perjuicio de miembros de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) de Ciudad del Este.

El comisario Wilfrido Javier Maldonado, jefe regional del Departamento de Investigaciones de la Policía dijo que ante las sospechas, decidió apartar al uniformado, quién quedó a cargo de las máximas autoridades policiales.

Te puede interesar: Inseguridad en el Este: encapuchados asaltan a madre e hijo

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

“Tengo sospechas, no tengo evidencias o si no esto ya iba a ser también puesto a disposición del Ministerio Público. Administrativamente he tomado la decisión porque ya no goza de mi confianza, no puedo tener gente que no sea de mi confianza”, expresó.

Aseguró que si algún uniformado está involucrado en algún ilícito será puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigados. “Acá no estamos para apañar absolutamente a nadie. Tenemos varios elementos por analizar. Nuestra investigación debe ser bien objetivo”, añadió.

Lea más: Inseguridad en el Este: roban celulares y dinero en asalto

Sobre la sospecha que tiene sobre el uniformado refirió que presuntamente hablaba con grupos que viven al margen de la ley. “Vine para trabajar, para hacer bien las cosas. Y encontré algunas cosas que me llamaron la atención”, añadió.

Igualmente el comisario César Silguero, director nacional de Investigación de la Policía no descartó que haya otros uniformados implicados en la filtración de datos.

“Estamos nosotros haciendo la verificación, el chequeo, el control sobre todo el personal investigativo. En todos los casos que se pueda demostrar la participación de elementos nuestros, vamos a comunicar al Ministerio Público y a Asunto Interno para que se tomen las medidas que corresponden”, expresó.

Ola de inseguridad

En Alto Paraná se registra una imparable ola de seguridad, son sucesivos millonarios robos, hurtos y asaltos domiciliarios. La seguidilla de robos se da en medio de cambios, tanto en la jefaturas de los departamentos regionales como de las comisarías del Alto Paraná.