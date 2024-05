Seccionalero “renuncia a su renuncia” que presentó por no obtener zoquete

El presidente de la seccional del barrio Remansito de Ciudad del Este, Antonio Franco Centurión, solicitó al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, la devolución de su carta de renuncia presentada el pasado 6 de mayo.

“Por la presente, vengo a solicitar la devolución de la citada nota dirigida a la presidencia y dejar sin efecto la expresión manifestada en la misma”, reza parte del escrito de renuncia a la renuncia.

El seccionalero había alegado que renunciaba a la presidencia de la seccional, debido a que era despreciado y abandonado al no pertenecer al equipo del clan Zacarías de Ciudad del Este, y había denunciado una “terrible persecución” desde la asunción del Gobierno de Santiago Peña.

“El compromiso de nuestras autoridades partidarias fue el abrirnos las puertas de las instituciones para gestionar los beneficios para nuestro pueblo y eso no cumplieron. No solamente somos ninguneados, sino que nos persiguen a los que no somos parte del clan”, indicaba una fragmento de la nota de dimisión.

Con la frase “somos ninguneados”, el seccionalero solapadamente reclamaba a Horacio Cartes que no tenía un zoquete pagado del presupuesto público en el Gobierno de Peña. Ahora, Franco Centurión se “arrepintió” y desistió de su renuncia.

El presidente de la seccional del barrio Don Bosco, Freddy Gamarra, también había presentado renuncia al cargo partidario.

Cercano a Cucho

Franco Centurión es un seccionalero cercano al presunto narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, acusado de liderar una banda desarticulada en el operativo Berilo. Ambos eran vecinos en el barrio Remansito.

El 31 de octubre pasado, Franco Centurión encabezó una comitiva de seccionaleros esteños que visitó a Cucho en una residencia de Lambaré, donde el presunto narco cumple el arresto domiciliario. El escándalo obligó al entonces secretario de Deportes de la Gobernación, Javier Ocampos, a renunciar al cargo.