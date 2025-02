Paseros de despacho menor rechazan nueva exigencia aduanera y advierten que aniquilará el rubro

Los trabajadores que se movilizaron esta mañana sobre la avenida Bernardino Caballero pertenecen a la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga de Ciudad del Este. Afirman que existe un plan del Gobierno para acabar con la modalidad del despacho menor y aseguran que unos 700 trabajadores del volante quedarán sin sustento si la medida llega a implementarse.

El despacho menor es una modalidad que funciona solo en la frontera, pues los camiones tienen un límite de hasta cinco kilómetros para circular con las cargas ingresadas desde Brasil. La cantidad máxima que pueden transportar es de hasta 35.000 kilos. La mayoría se dedica a la importación de materiales de construcción, como pisos, cemento y juegos de baño, entre otros.

La nueva norma que se pretende aplicar desde DNIT consiste en exigir a los camiones de pequeño porte el manifiesto internacional de carga y la carta de porte internacional, documentos que hasta ahora solo se requerían a camiones de gran porte.

Con esta exigencia, los pequeños importadores ya no tendrían ninguna ventaja con relación a los camiones de gran porte, por lo que afirman que el rubro desaparecería. Los camioneros se enteraron de la aplicación de esta regla en una reunión reciente en la que participaron junto con miembros de la Asociación de Comerciantes de Foz de Iguazú (ACIFI).

Durante la manifestación de esta mañana mostraron una nota en la que el director de la DNIT, Óscar Orué, comunica a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) que, desde el 1 de enero de este año, debe entrar en vigencia la nueva exigencia. También obtuvieron copia de una nota remitida desde la Receita Federal de Foz de Iguazú a la DNIT, sugiriendo que la aplicación se haga desde el 1 de junio de 2025. De momento, la norma aún no se ha implementado.

Lamentan falta de diálogo

El presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga de Ciudad del Este, Ever Rodríguez, lamentó que no haya habido ningún intento de diálogo con los trabajadores antes de implementar las nuevas normas. Dijo que se enteraron del plan en Foz de Iguazú.

“Lo más triste es que nos enteramos de esto en Foz de Iguazú y no por nuestra autoridad paraguaya. A nosotros no nos dieron ningún documento oficial, pero sí emitieron una nota para que se pueda aplicar”, afirmó.

Los trabajadores fueron recibidos por el gobernador César Landy Torres (ANR), quien se comprometió a reunirse con el director de la DNIT, Óscar Orué, el próximo miércoles. Luego, volvería a reunirse con los camioneros en busca de avanzar en un acuerdo.

Afirman que, si no encuentran una solución, recurrirán a medidas más drásticas. “No queremos perjudicar a nadie, pero si el Gobierno quiere actuar así con nosotros, tenemos que hacer nuestra parte también. No podemos quedarnos callados, tenemos que salir a reclamar. Y si no somos escuchados acá, el siguiente paso será en el puente”, expresó Rodríguez.