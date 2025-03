Plan de sistema integrado de atención en salud genera dudas en Alto Paraná

Hace unos días, autoridades sanitarias de Alto Paraná de las tres instituciones citadas se reunieron con la ministra de Salud, Teresa Barán, para tratar la posible fusión de algunos servicios. Durante el encuentro, las autoridades exploraron mecanismos de cooperación en áreas como cirugía pediátrica, atención de traumas y oncología, con el objetivo de maximizar el uso de infraestructura, equipamientos y recursos humanos existentes.

No es la primera vez que se intenta integrar los servicios, pero la propuesta genera resistencia entre varios médicos, quienes afirman que, debido a las propias falencias del Ministerio de Salud y del IPS, esto podría empeorar la atención.

La reunión no fue socializada con los gremios médicos y contó con la participación de la ministra de Salud, María Teresa Barán; el gerente general de la Fundación Tesãi, Fernando Bittinger; la directora de la X Región Sanitaria, Alto Paraná, Noelia Torres; el director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud, Gustavo Ortiz; la directora del Hospital Regional del IPS, Rocío Martínez; el director del Hospital Regional de Ciudad del Este del Ministerio de Salud, Federico Schrodel; y el director de Hospitales del Área Interior del IPS, Víctor Vert Gossen.

“Lo que buscamos es complementarnos, aprovechar lo que tiene cada institución para mejorar la atención a la ciudadanía. Esta articulación es una forma concreta de avanzar hacia un sistema único de salud”, expresó la ministra Barán sobre el plan.

Preocupa medicamentos de los asegurados

En cuanto a la preocupación sobre la derivación de medicamentos del IPS para pacientes de hospitales públicos, las autoridades aseguraron que los medicamentos e insumos del IPS serán utilizados exclusivamente para sus asegurados. Sin embargo, si el IPS no cuenta con stock disponible, los asegurados podrán ser asistidos con insumos y medicamentos del Ministerio de Salud, garantizando así la continuidad en la atención.

Las autoridades sostienen que este tipo de cooperación representa una oportunidad para reducir las brechas en el acceso a servicios de alta complejidad, optimizando la respuesta sanitaria en Alto Paraná.

Esta semana se prevé la presentación de documentos con datos y cifras que apuntan a una planificación ordenada de la complementación. No obstante, los gremios médicos no descartan tomar medidas, pues consideran que el plan no es factible debido al déficit tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como en el IPS.

Afirman que la fusión es una manera de desviar la atención y una solución parche ante la necesidad de un nuevo hospital para el décimo departamento.