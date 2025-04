Polémica por incautación de camión cargado con mandioca en Hernandarias

El conductor del camión Scania, Aldo Ramón Prieto Gamarra, visiblemente afectado y entre lágrimas, dijo que la mandioca es de origen nacional y explicó que compró de productores de la localidad de Palo Verde, distrito de Mbaracayú (Alto Paraná) y estaba trasladando para revender en el Mercado de Abasto de Ciudad del Este.

Lea también: Condenan por extorsión a comerciantes a un exjefe aduanero, un policía y un estibador

Según Prieto, salió ayer al mediodía de la localidad de Palo Verde y, en sus 10 años de trabajo en el rubro, es la primera vez que fue retenido por funcionarios de la Coordinadora Operativa de Investigación Aduanera (COIA) en el puesto de control de Hernandarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lloré de impotencia, me exigieron documentos de la carga, pero los pequeños productores no cuentan con factura legal, ellos apenas sobreviven. Tengo mi factura que vendo en Ciudad del Este, pero no de los productores”, explicó.

Prieto lamentó la pérdida que le ocasionó la incautación de su vehículo con la carga de mandioca, ya que las mandiocas se van a pudrir por el largo tiempo de espera. “Pagué 15 millones, combustible y al personal. Ahora mi mercadería ya se perdió, porque pasaron muchas horas y el producto ya no sirve”, lamentó.

En otro momento, criticó el trato recibido durante el operativo, principalmente cuando fue trasladado a Ciudad del Este y lo escoltaron por al menos diez patrulleras de la Policía Nacional, más camionetas de la Aduana.

Por su parte, el abogado Luis Aponte afirmó que es imposible que su cliente se dedique al contrabando de mandioca, ya que su precio es muy bajo en el país y traer de Brasil no sería rentable.

Aponte aguarda que el informe de los técnicos del SENAVE que se constituyeron en la plantación de donde supuestamente salió la mandioca permita liberar la carga, aunque por las horas que transcurrieron, la carga de mandioca ya no serviría para el consumo humano.

Lea también: Mercado nacional saturado de tomates de contrabando

Intentamos comunicarnos con Jorge Pelozo, jefe de COIA en Hernandarias, para conocer su versión sobre el caso, pero no atendió nuestra llamada, ni respondió los mensajes que dejamos en su WhatsApp.