Renuncia directora del Hospital de Presidente Franco tras muerte fetal y denuncia de abandono de guardia

La muerte fetal ocurrió el pasado sábado, luego de que la madre no pudiera ser sometida a una cesárea de urgencia debido a que el anestesiólogo de guardia, Jorge Ortiz, abandonó su puesto. Tras el trágico desenlace, el viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Saúl Recalde, intervino el centro asistencial y dispuso no solo la desvinculación del anestesiólogo, sino también de la directora del hospital.

El anuncio de la remoción de la doctora Marta Sosa fue divulgado por el viceministro a los medios de comunicación ayer por la tarde. Esta información fue confirmada esta mañana por la directora de la Décima Región Sanitaria, Noelia Torres.

Lea más: Destituyen a directora del hospital de Presidente Franco

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la resolución ministerial de la destitución no fue notificada formalmente, por lo que, en la tarde de este lunes, Sosa presentó una nota de renuncia. Afirmó que, como directora, hizo todo lo que estuvo a su alcance y que incluso envió tres notas informando sobre las ausencias de Ortiz, además de solicitar su remoción del cargo.

“Esta renuncia lo hago yo por mi paz, por mi familia a quien me debo. El que algún día trabajó conmigo sabe de mi capacidad. No tengo ningún documento ministerial donde me estén sacando”, expresó.

Salud cero: Falta de remedios y de especialistas

Al ser consultada sobre el responsable de la muerte fetal, Sosa dijo que deja todo a cargo de los investigadores. Mientras que sobre las médicas que estaban de guardias, afirmó que no abandonaron a la paciente como se rumorea.

Mientras se designe a un nuevo director del hospital, un equipo técnico interinará la administración del centro asistencial.