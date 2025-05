Preocupa el deplorable sistema de transporte público en Presidente Franco

El municipio franqueño es clave en el movimiento turístico del área metropolitana del Este, al ser una de las ciudades cabecera. Sin embargo, está quedando atrás en servicios básicos como el transporte público. Desde hace varios meses, el concejal municipal Hugo Mendoza (ANR) solicita la conformación de una mesa de trabajo, pero no obtiene respuestas.

La principal preocupación es la falta de renovación de las flotas de buses que circulan en la ciudad. Actualmente, son cuatro las empresas que operan en los diversos itinerarios de Presidente Franco: Tres Fronteras, Frontera del Este, Matiauda y Cedrales Tour.

El concejal Mendoza explicó que desde hace varios años se busca la renovación de la flota, pero no hay avances. “Son las mismas unidades las que siguen prestando servicio y estamos quedando relegados, porque finalmente el municipio que sigue con sus transportes vetustos somos nosotros”, dijo.

No hay voluntad política

Mientras otros municipios de Alto Paraná están apostando por buses eléctricos, Franco sigue con las viejas unidades. Mendoza resaltó que si se quiere potenciar el turismo con la habilitación del Puente de la Integración, es necesario mejorar estos servicios básicos.

“Uno tiene que planificar la ciudad con proyección turística. Tenemos que trabajar para dar una infraestructura acorde a lo que es una ciudad turística y ponernos a la altura de las circunstancias y no lo estamos haciendo, lamentablemente, porque no hay una conducción ni una gestión desde el Ejecutivo”, lamentó, al indicar que desde la propia Intendencia, encabezada por Roque Godoy (PLRA), no hay iniciativa.

Apatía en la Junta Municipal

Igualmente, dijo que la Junta Municipal tampoco muestra interés en el sistema de transporte. La comisión asesora de transporte es la que tiene la potestad de convocar a las partes a una mesa de trabajo, pero no lo hace. Esta comisión está integrada por los ediles: Miguel González (ANR), Joel Torres (ANR), Blanca Acuña (ANR), Luis Fernando Vargas (PLRA) y Amelio Garcete (PLRA).