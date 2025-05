Miguel Prieto ratifica que no renunciará y desafía a que lo derroten en elecciones

CIUDAD DEL ESTE. En una sesión extraordinaria, el intendente Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo) reafirmó que no renunciará a su cargo ante el proceso de intervención promovido por la Contraloría General de la República (CGR). “Voy a estar acá hasta el final. No me van a hacer temblar, no me van a hacer correr”, expresó Prieto ante el pleno de la Junta Municipal.