Exigen atención digna en Santa Rita: el IPS sigue sin internación ni cirugías

El concejal Richard Duarte (PLRA) mencionó que presentó una minuta para solicitar una audiencia con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez Acosta.

Programan un viaje la próxima semana a Asunción con el objetivo de exigir la ampliación de los servicios en la Unidad Sanitaria de IPS de la ciudad, que actualmente opera en situación crítica.

“Santa Rita no tiene internación, no hacen cirugías, no hay partos y muchas veces faltan medicamentos básicos. Solo el año pasado, y después de mucha presión, conseguimos que habiliten el servicio de Urgencias las 24 horas. Antes de eso, los asegurados debían enfermarse en horario comercial”, expresó el concejal Richard Duarte.

La precariedad de la unidad también afecta a los asegurados de otros distritos de la zona sur del Alto Paraná, como Naranjal, Santa Rosa del Monday, San Cristóbal, Iruña, Tavapy y Raúl Peña. “Santa Rita es una de las ciudades que más aporta al IPS en Alto Paraná, pero nuestra gente recibe un trato indigno”, lamentó Duarte.

Según Duarte, desde hace años la excusa oficial fue que la unidad estaba en reformas, pero actualmente ya no hay obras y la situación sigue igual o peor. “Vamos a Asunción para exigir una respuesta concreta. No podemos seguir jugando con la salud de la gente”, mencionó.

La delegación del cuerpo legislativo municipal solicitará el acompañamiento del intendente Édgar Torres (ANR-cartista) para exigir respuestas. No descartan tomar otras medidas de fuerza, como una manifestación, si no obtienen respuestas.

Por su parte, el doctor Omar Cantero, director de la Unidad Sanitaria, explicó que operan como un puesto de atención primaria de la salud. Dijo que solo ofrecen servicios de consultorio, que incluyen especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología y cirugía.

Sin embargo, aclaró que no cuentan con quirófano, ya que no se trata de un hospital.

El caso más reciente

A inicios de este junio, una mujer asegurada, por la falta de servicio de cesárea en la Unidad Sanitaria del IPS, acudió al Hospital Distrital de Santa Rita, donde le negaron la atención por su condición de asegurada. Posteriormente, fue derivada al Hospital Distrital de María Auxiliadora, en Itapúa, pero el bebé falleció.