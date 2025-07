Impresionantes imágenes: así fue el ataque a la sede del Consulado General de Brasil en CDE

En la grabación se observa a la abogada conversando tranquilamente con un agente de seguridad frente al edificio consular, al término de su jornada laboral, este jueves. A las 13:24, comienzan los primeros disparos efectuados por Cássio Mussawer Montenegro. Uno de ellos, impactó en el brazo izquierdo de la exmagistrada.

Milagrosamente, la abogada pasó por debajo de una mesa y, arrastrándose, logró ingresar a una oficina contigua.

La mujer que la acompañaba retrocedió algunos pasos y de inmediato respondió al ataque con disparos, momento en que otro guardia de seguridad se sumó a la escena.

Los disparos del atacante cesaron solo cuando se quedó sin municiones. Sin embargo, a pocos metros del lugar, recargó su arma y se dirigió nuevamente hacia el frente del consulado, donde se disparó a sí mismo.

La profesional del derecho fue trasladada por bomberos al Hospital de la Fundación Tesãi, en el Área 2, donde quedó internada.

Por su parte, Cássio Mussawer Montenegro sufrió graves lesiones en la cabeza a raíz del disparo autoinfligido y permanece internado en un centro médico en estado crítico.

En redes sociales, Mussawer Montenegro se mostraba crítico del gobierno y decía que en São Paulo sufrió graves violaciones a sus derechos fundamentales debido a la corrupción judicial.

Tras radicarse en Foz de Yguazú, se postuló el año pasado como candidato a concejal, aunque no obtuvo los votos necesarios para acceder a una banca en el legislativo municipal.

Lo que decía la carta del atacante del Consulado de Brasil

En poder del hombre se encontró una carta en la cual se despedía de sus familiares, mencionando que no soportaba más el dolor que sentía:

“Queridos familiares, no soporto el dolor y decidí partir. Dejo a las autoridades el peso de mi corazón y la historia de mis peticiones. Me gustaría ser sepultado junto a mi padre en terreno propio. Subo en paz a la casa del Creador. Me gustaría que mis bienes sean repartidos igualmente entre mi madre y hermanos.” Firmó la carta como Casio M. Montenegro.