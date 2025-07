Una joven mata a su pareja y alega que era víctima de violencia sistemática

La víctima fue identificada como Rodrigo Cabrera Benítez (25), miembro de la parcialidad indígena Ava Guaraní. Según el informe policial, el crimen ocurrió a las 02:00 en un camino vecinal, donde el joven fue encontrado sin signos de vida.

Lea más: Pedro Juan Caballero: matan a un hombre de un balazo en la cabeza

La madre del fallecido, Juliana Benítez Ramos, informó ayer que la presunta autora del crimen, identificada como Nancy Soledad Esquivel Martínez (21), también integrante de la comunidad, llegó a su domicilio durante la madrugada y confesó haber herido a su hijo con un cuchillo. Luego, se dio a la fuga.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horas más tarde, familiares hallaron el cuerpo tendido al costado del camino.

El cuerpo fue examinado por el médico forense del Ministerio Público, Eduardo Cano, quien diagnosticó como probable causa de muerte un shock hipovolémico debido a las heridas que sufrió.

Un importante contingente policial se trasladó de Ciudad del Este a la comunidad indígena y tras un rastrillaje, capturaron a la sospechosa, quien alegó que era víctima de agresiones sistemática.

“Él varias veces me agredió. Se enojó porque yo ya no quería hablar con él. Siempre fue celoso y violento. Me rompía toda la boca. Ayer de madrugada decidí salir de la casa y me siguió, me agarró del cabello, y como tenía un cuchillo, le apuñalé”, manifestó la joven.

Lea más: Expresidente del Indert cae en una redada por narcotráfico y homicidio

El caso fue informado al agente fiscal de turno, abogado Fernando Galeano, para iniciar la investigación penal.