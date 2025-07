Peña en el Este: entre promesas de obras y reaparición de viejos hurreros de ZI

En la ciudad de Hernandarias, Santiago Peña participó de un acto de palada inicial para la construcción de empedrado de calles, como parte del Plan Mil, que prevé la construcción de 1.000 km de caminos en los 17 departamentos del país. Anunció, además, la apertura del proceso licitatorio para contratar, a través de la Itaipú Binacional, los servicios de consultoría para la elaboración del proyecto ejecutivo de la duplicación del tramo de la ruta PY07.

Se trata de 18 kilómetros de duplicación desde el acceso a Petropar hasta el cruce con el futuro Corredor Metropolitano del Este, al norte del ingreso a la Reserva Natural Tatí Yupí, según mencionaron.

Posteriormente, el mandatario visitó el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde entregó a las regiones sanitarias 15 ambulancias adquiridas por la Itaipú Binacional en un proceso licitatorio que se manejó con mucho hermetismo y sin ningún control.

En Ciudad del Este también participó de la inauguración de la sede de la Décima Región Sanitaria y prometió la construcción del futuro Gran Hospital del Este, en un terreno donado, en el campus de la Universidad Nacional del Este (UNE).

Peña afirmó que en los próximos años su gobierno planea invertir 600 millones de dólares para la construcción de nueve hospitales, entre ellos el nuevo Hospital Nacional.

“No me voy a ir de este Gobierno sin ver el hospital más grande del Paraguay, que va a ser un símbolo de la salud pública. Esto que vamos a planificar no solamente será una referencia en el Paraguay, sino que va a ser una referencia entre todos los países de la región”, dijo.

La gira oficial culminó en el kilómetro 12 de Monday, donde hicieron entrega de 160 viviendas sociales construidas bajo un convenio entre Itaipú Binacional, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y el Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

Durante el acto, Justo Zacarías, director paraguayo de la Itaipú, anunció un segundo convenio para la inversión de un total de 50 millones de dólares para la construcción de 4.000 viviendas en diferentes puntos del país.

“Este es el Paraguay que queremos, aunque algunos no lo entiendan. Poco a poco, con datos que matan el relato mentiroso, se van a dar cuenta de que realmente ya estamos mejor”, afirmó Zacarías.

Reaparecieron los “hurreros”

Durante su recorrido, Peña estuvo rodeado de varios conocidos operadores políticos vinculados al Clan Zacarías Irún, entre ellos la polémica Aida Molinas.

Los que ya “están mejor” en Itaipú Binacional y que reaparecieron en prácticamente todos los actos oficiales detrás del mandatario son: Elías Bernal, denunciado por abuso sexual contra una menor; Mirian Areco; y la exdiputada Blanca Vargas de Caballero.