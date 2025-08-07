Furgón con doble fondo llevaba 132 kilos de marihuana rumbo al Brasil

El operativo policial fue realizado anoche sobre la avenida Luis María Argaña, frente al Shopping París, en pleno microcentro de esta capital departamental.

El comisario principal Jorge Cardozo, jefe de la Unidad Motorizada, mencionó que ya manejaban informaciones de que un furgón Nissan Serena, chapa CDX 416, estaría transportando droga hacia el Brasil.

“Cuando abrimos la ventanilla del rodado ya expedía el olor característico de marihuana”, señaló. Al remover el asiento trasero, los intervinientes hallaron una chapa que cubría el doble fondo.

Inmediatamente fue detenido el conductor, identificado como Silver Iván Riquelme Riquelme (23 años), domiciliado en el barrio Remansito de Ciudad del Este.

El vehículo y el detenido fueron llevados a la Dirección de Policía Nacional, donde procedieron a extraer un total de 154 paquetes de marihuana, con un peso total de 132 kilogramos.

El joven detenido, “de poco hablar”, según Cardozo, declaró que recibe una suma de G. 1.200.000 por viaje y que el vehículo pertenece a su “patrón”, de ascendencia japonesa, que fija residencia en Yguazú.

La evidencia fue entregada al personal del Departamento de Antinarcóticos, a disposición del agente fiscal Elvio Aguilera.