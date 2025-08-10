Dos asaltos a cambistas en Ciudad del Este: una de las víctimas fue baleada en la cara

Uno de los asaltos ocurrió sobre la Ruta PY02, en inmediaciones de la rotonda Oasis, en pleno centro de Ciudad del Este. Resultó víctima un cambista identificado como Carlos Alberto Portillo Duarte (43). El trabajador habría sido interceptado por dos hombres a cara descubierta, quienes le despojaron de una cartera negra que contenía aproximadamente 80 millones de guaraníes en efectivo.
Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta, en la que huyeron tras perpetrar el hecho. El caso fue comunicado al Ministerio Público y la investigación quedó a cargo del fiscal Alcides Giménez.
El otro asalto ocurrió en el barrio Santa Ana de esta capital departamental, pero los delincuentes no lograron llevarse el dinero. En este caso, también resultó víctima un trabajador cambista identificado como Amado David Fernández Rodríguez (35), quien fue baleado en la cara.
Conforme a los datos recabados por la Policía, los autores eran entre tres y cuatro delincuentes que interceptaron a la víctima cuando llegaba a su casa e intentaron cerrarle el paso para consumar el hecho. La víctima aceleró su vehículo, momento en que los asaltantes realizaron al menos tres disparos.
Uno de los proyectiles impactó en el rostro de Fernández Rodríguez, quien, pese a la herida, respondió con disparos, obligando a los atacantes a huir del lugar.
El herido fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Ciudad del Este y su vehículo, un Toyota Premio color gris plomo, fue llevado a la Comisaría del barrio Santa Ana.