Asalto en bus de Capiatá quedó grabado en imágenes de circuito cerrado

Con arma de fuego en mano, un hombre asaltó a la pasajera de un bus en la ciudad de Capiatá. Ocurrió el pasado lunes, luego de las 17:00.

El presunto ladrón es un hombre de unos 50 años, que portaba un arma de fuego, denunció la mujer, fue interceptado por otro pasajero cuando iba a descender del transporte público. Los pasajeros al ver la escena intentaron desesperadamente bajar por adelante.

El delincuente pudo escabullirse y se bajó del colectivo para darse a la fuga, apuntó con el arma al hombre que lo enfrentó y casi dispara.

El hecho ocurrió a bordo del bus de la Línea 12, en la zona de Rojas Cañada, barrio San Luis, de la ciudad de Capiatá.

Si bien, la víctima manifiesta que el hombre contaba con un arma de fuego, pero no se llegó a efectuar el disparo.