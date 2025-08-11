Fría jornada de domingo en el Este del país

El amanecer de hoy, domingo 10, se presentó con un ambiente frío en todo el décimo departamento y, en Ciudad del Este, la mínima llegó a solo 3 °C. El cielo permanece escasamente nublado, con vientos del sureste, luego variables, y neblinas en las primeras horas.

Durante la tarde, se espera que las condiciones se tornen frescas, con temperaturas máximas que oscilarían entre 17 y 19 °C. También se prevé cielo escasamente nublado, con vientos del sureste, luego variables.

Para mañana, lunes 11, persistiría el ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste. Las temperaturas mínimas oscilarían entre 7 y 10 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 18 y 20 °C.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad se mantendría muy baja, al menos hasta mediados de la semana.