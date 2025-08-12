Dos detenidos con 520 kilos de marihuana a orillas del río Paraná

Según los datos, un operativo conjunto entre policías federales, civiles y militares detectó una embarcación procedente de Paraguay atracando en un puerto clandestino. Los intervinientes se dirigieron al lugar y montaron un operativo de vigilancia.

En un segundo intento de cruce, las autoridades intervinieron, logrando interceptar la embarcación y detener a dos paraguayos.

Durante el procedimiento, los compatriotas dispararon contra los uniformados, pero afortunadamente no se registraron heridos, según el informe oficial. Finalmente, fueron aprehendidos y trasladados, junto con la droga incautada, a la Delegación de la Policía Federal de Foz de Yguazú.

Tanto el río Paraná como el lago de Itaipú son puntos preferidos por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y contrabando.

Mientras que en el lado brasileño se registran grandes incautaciones diarias, en el lado paraguayo las acciones son prácticamente nulas.