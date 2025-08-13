Sobrevive a un atentado en Brasil y, horas después, atacan su empresa en CDE

El llamativo caso ocurrió anoche, a las 22:00 aproximadamente, cuando los desconocidos, vestidos con chalecos tácticos, llegaron hasta el depósito de Nutrivex Import-Export, ubicado en la intersección de las calles 1º de Mayo y 11 de Septiembre, del barrio Obrero.

Los atacantes cortaron el suministro eléctrico y forzaron el acceso al local, pero minutos después huyeron del lugar, sin llevarse nada, según testigos. Agentes de la Comisaría 3ª acudieron al sitio, aunque no encontraron a los responsables ni a encargados de la empresa.

Recién a la 1:00 de este martes se presentó en el lugar la hija del propietario, quien comentó que, horas antes, su padre fue víctima de un atentado en la ciudad brasileña de San Miguel de Yguazú, estado de Paraná.

La camioneta en la que se desplazaba fue alcanzada por varios disparos, pero, de manera milagrosa, el hombre salió ileso. Evitó dar mayores detalles a la Policía Nacional sobre ese hecho ocurrido en Brasil y solo indicó que, al parecer, el vehículo es clonado y que los atacantes se habrían equivocado de objetivo.

Vehículo incinerado

Poco después de lo ocurrido en el barrio Obrero de esta capital departamental, vecinos del kilómetro 8,5, lado Monday, del barrio San Miguel, reportaron que un vehículo Chevrolet Onix fue incinerado por desconocidos. Según datos, los atacantes habrían continuado la fuga en una camioneta Nissan Frontier.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Alcides Giménez Zorrilla, y a los agentes técnicos de la Policía Nacional, que llevan adelante las diligencias para identificar y capturar a los responsables.