Atentado contra intendente de Francisco Caballero Alvarez

Cuatro impactos de bala de diferentes tipos de armas recibió la camioneta en la que iba el intendente de Francisco Caballero Alvarez, ex Puente Kyjha, Gildo Socoloski (53), junto a quien sería su pareja, Fabiana Ayde Benítez Melo de 24 años, según indicaron desde la Policía Nacional.

La denuncia se presentó cómo un hecho punible contra la vida, homicidio en grado de tentativa producida por disparos de arma de fuego.

El atentado ocurrió a las 8:20 de esta mañana en un camino terraplenado que une la colonia Santa Rosa, distrito de Francisco Caballero Alvarez, con la ruta PY03, distante a seis kilómetros de la ruta, según la denuncia policial.

El vehículo en el que iba la pareja, conducido por la mujer, es una camioneta de la marca Ford, modelo Ranger, de color azul, propiedad de la Municipalidad a su cargo, de acuerdo al informe policial. La misma presenta varios disparos de bala de distintos calibres en el capó, puerta de la carrocería, ventanilla derecha, y en el guardabarros. Según indicó el comisario Carlos Martínez, jefe de la Comisaría 7ª de Katueté, en entrevista con la radio 1020 AM, el impacto del capó sería de una escopeta y los otros de pistolas calibre 9 mm.

Disparos y persecución

Según la denuncia presentada ante la Dirección de Policía de Seguridad y Prevención de Canindeyú y la Comisaría séptima de Katueté, las víctimas denunciaron que al pasar el puente Karapa, escucharon que desde el monte disparos de armas de fuego y los impactos por las diferentes partes del auto.

La mujer, que conducía la camioneta, aceleró y al mirar por el espejo retrovisor, vieron a una persona encapuchada saliendo del monte disparando un arma de fuego.