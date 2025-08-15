Incautan casi dos toneladas de marihuana en bus que llevaba 21 pasajeros paraguayos

El bus, propiedad de la empresa Expreso del Oeste, había salido de Foz de Yguazú, en la frontera con Ciudad del Este, con destino a Blumenau, estado de Santa Catarina. Según manifestaron los pasajeros, el objetivo era realizar compras en la ciudad de destino.

Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades en la estructura del ómnibus. Ante la sospecha de un compartimiento oculto, solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos, que procedió a cortar la carrocería con equipos hidráulicos y halló la carga ilícita.

Los intervinientes realizaron el pesaje de la droga extraída del compartimiento oculto y totalizó 1.853 kilogramos de marihuana.

El conductor y un guarda fueron detenidos y trasladados, con las evidencias, a la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde quedaron a disposición de la justicia. Los 21 pasajeros paraguayos fueron liberados para continuar el viaje en otro bus.