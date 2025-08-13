ABC en el Este

Incautan casi 1.500 kilos de marihuana durante allanamiento en Mbaracayú

MBARACAYÚ. Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se incautaron de 1.494,28 kilogramos de presunta marihuana. La droga estaba almacenada en una vivienda rural, lista para su envío a Brasil.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 16:52
La droga hallada dentro de la vivienda allanada en Mbaracayú, al norte de Alto Paraná.
El operativo realizado este martes se inició a las 08:50 y se extendió hasta las 12:50, en una vivienda ubicada en la colonia Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná, frontera con el municipio brasileño de Santa Helena, estado de Paraná.

En la vivienda intervenida encontraron 127 paquetes de marihuana prensada envueltos en cinta adhesiva y bolsas de polietileno, con un peso total de 1.494,28 kilogramos.

Esta zona del país es uno de los puntos preferidos de organizaciones criminales dedicadas al cultivo, acopio y distribución de estupefacientes, por su ubicación estratégica para el envío a países vecinos y el escaso control en la margen paraguaya.

Las evidencias incautadas fueron trasladadas a Ciudad del Este y la investigación continuará para identificar al dueño o inquilino de la vivienda.

