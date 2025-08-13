Incautan casi 1.500 kilos de marihuana durante allanamiento en Mbaracayú

El operativo realizado este martes se inició a las 08:50 y se extendió hasta las 12:50, en una vivienda ubicada en la colonia Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná, frontera con el municipio brasileño de Santa Helena, estado de Paraná.

En la vivienda intervenida encontraron 127 paquetes de marihuana prensada envueltos en cinta adhesiva y bolsas de polietileno, con un peso total de 1.494,28 kilogramos.

Esta zona del país es uno de los puntos preferidos de organizaciones criminales dedicadas al cultivo, acopio y distribución de estupefacientes, por su ubicación estratégica para el envío a países vecinos y el escaso control en la margen paraguaya.

Las evidencias incautadas fueron trasladadas a Ciudad del Este y la investigación continuará para identificar al dueño o inquilino de la vivienda.