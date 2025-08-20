Imputan al dueño de vivienda donde hallaron casi 1.500 kilos de marihuana

El allanamiento fue ejecutado el pasado 12 de agosto de 2025, a las 08:50, por la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1, con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). En el lugar fueron encontrados 117 paquetes apilados, envueltos en cinta adhesiva marrón, con un peso total de 1.494,28 kilogramos.
Además de la droga, los intervinientes incautaron documentos personales del imputado, entre ellos una fotocopia autenticada de la cédula de identidad, un certificado de matrimonio y un comprobante del Banco Nacional de Fomento (BNF).
La sustancia hallada fue sometida a un análisis de campo mediante narcotest, que confirmó el resultado positivo a marihuana. Posteriormente, la carga fue trasladada a la bóveda de la Senad en Ciudad del Este.
El fiscal Aguilera Vázquez sostuvo que la imputación se apoya en informes de inteligencia de la Senad y en denuncias anónimas que señalaban la posible existencia de un centro de acopio de drogas en el inmueble. El caso fue elevado al Juzgado Penal de Garantías de San Alberto, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del imputado.