Imputan al dueño de vivienda donde hallaron casi 1.500 kilos de marihuana

MBARACAYÚ. El fiscal antidrogas Elvio Aguilera Vázquez imputó a Florencio Velázquez Rolón (60), tras el hallazgo de 1.494,28 kilos de marihuana en una vivienda de su propiedad, ubicada en la colonia Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, al norte de Alto Paraná. El hombre permanece prófugo, por lo que se solicitó al Juzgado Penal de Garantías su declaración de rebeldía.