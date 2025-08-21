Asuntos Internos indaga presunto uso de camioneta robada por agente de Investigaciones

El comisario principal José María Delgado, jefe del Departamento de Investigaciones, negó que sus subalternos estén involucrados, ya que supuestamente ningún personal cuenta con un vehículo con las características denunciadas.

“Es bastante grave por la denuncia que se realizó, pero la veracidad también estamos investigando. Nos pusimos a disposición de Asuntos Internos y vamos a ponernos a disposición del Ministerio Público para dilucidar lo ocurrido”, indicó.

Delgado aseguró que él mismo solicitó por nota la presencia de Asuntos Internos para deslindar responsabilidades. Reiteró que, de comprobarse la implicancia de algún agente, lo pondrá a disposición tanto de la Justicia ordinaria como de la Justicia Policial.

Al ser consultado sobre la existencia de circuito cerrado en la sede, explicó que el DVR fue incautado en junio pasado, en el marco de las denuncias simultáneas contra agentes de Investigaciones, y que hasta ahora el dispositivo no fue reinstalado.

Antecedentes

El hecho fue denunciado el pasado lunes por el abogado Jonathan Gómez Nicolino, representante de la empresa Localiza Renta Car, quien explicó que el sistema de GPS de un vehículo Jeep Compass Long, con chasis N° 98867512MPKM39282, robado a mano armada en el 2023 en Paraguaçu (San Pablo, Brasil), marcaba que se encontraba estacionado al costado del edificio del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Gómez solicitó apoyo de agentes de la Comisaría 7ª del barrio San José, quienes al llegar observaron a un hombre de contextura mediana, calvo y con uniforme policial, subir al vehículo y huir del lugar.

Según la denuncia, cuando la patrullera de la 7ª intentó iniciar la persecución, otra patrullera de Investigaciones les interceptó y bloqueó el paso por casi un minuto, lo que facilitó la fuga del sospechoso.