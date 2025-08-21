Denuncian falta de comunicación con internos trasladados al penal de Minga Guazú

Una madre, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias contra su hijo, relató la situación que atraviesa desde el 8 de agosto, fecha que se concretó el traslado masivo de un total de 783 personas privadas de libertad (PPL) de seis penitenciarías del país al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.

“A mi hijo le llevaron y todos estamos confundidos. Hasta ahora no hay comunicación, hay teléfonos que dan para poder agendar, pero no contestan WhatsApp ni llamadas. Lo cierto es que nos dijeron que los presos iban a tener derecho de comunicarse telefónicamente con sus familiares una vez a la semana, pero nada. Nosotros solo queremos saber cómo está él”, manifestó.

La denunciante mencionó que el último contacto con su hijo fue el viernes 8 de agosto, a las 3:43 de la madrugada, cuando recibió tres audios informándole que figura en la lista para ser trasladado al nuevo penal de máxima seguridad.

La mujer explicó además que otros familiares atraviesan la misma incertidumbre. Una de ellas incluso viajó de Misiones hasta Minga Guazú para llevar víveres, pero no le permitieron el ingreso porque debía contar con un agendamiento previo para la visita.

“Mi hijo está en un módulo y las visitas le corresponden los domingos, pero es por agendamiento y no responden nuestros mensajes. Si ellos no te contestan, ¿cómo vas a hacer?. Los que vivimos lejos no podemos ir, porque no se permite el ingreso sin ese agendamiento y al final no nos permiten ingresar. El ministro de Justicia Rodrigo Nicora, dijo que se encargarían de comunicarse con los familiares, pero hasta ahora no cumplieron”, reclamó.

El interventor del Centro de Reinserción Social, Jesús Pérez, reconoció que el sistema de agendamiento de visitas presenta dificultades debido a la alta demanda de familiares que quieren ver a los internos.

“Efectivamente, las líneas están colapsadas por la cantidad de personas que están solicitando agendamientos; triplican mi población actual”, explicó Pérez. Agregó que el retraso responde a la implementación del nuevo modelo penitenciario, que exige un proceso más riguroso de identificación de cada visitante.

El interventor aseguró que trabajan para normalizar la situación en el transcurso de la semana. Anunció que se prevé habilitar nuevas líneas de atención con el objetivo de agilizar los trámites.