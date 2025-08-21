Detienen a tres personas vinculadas al asesinato de un intendente en Brasil

El comisario principal Carlos Duré, jefe del Departamento de Acuerdos Internacionales de la Policía Nacional, informó que las hermanas fueron capturadas junto a Weberton Claudino Batista, presunto integrante del Primer Comando Capital (PCC) y pareja de una de ellas. Según la investigación, Batista habría actuado como intermediario en la contratación de los sicarios que ejecutaron el ataque.

Lea más: Detienen por violencia familiar a presunto miembro del PCC

“Estas personas están directamente vinculadas con un hecho ocurrido en Brasil el año pasado, donde un intendente y su padre fueron asesinados. La finalidad era que posteriormente las mujeres pudieran presentarse como candidatas en ese país”, explicó Duré.

La “Operación Profano”

El operativo fue bautizado como “Operación Profano”, debido a que en la planificación del crimen también estuvo involucrado un pastor evangélico de 27 años, ya detenido en Brasil, quien habría ayudado a elegir el lugar y el momento más propicio para la emboscada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Incluso se llegó a barajar la posibilidad de que el ataque se realizara dentro de una iglesia durante un culto, aprovechando la vulnerabilidad del alcalde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario Duré detalló que el grupo venía siendo rastreado desde hace cuatro meses y que se logró ubicar a los prófugos gracias a un error tecnológico: “A través de un dispositivo electrónico pudimos acceder a datos claves, lo que permitió triangular la ubicación por IP y dar finalmente con su paradero”. Los detenidos se encontraban en un departamento en la ciudad Presidente Franco, cerca del Estadio Felipe Giménez del club Cerro Porteño.

El trasfondo del crimen

Marcelo Oliveira, cuyo nombre completo era Francisco Damião de Oliveira, tenía 38 años y buscaba la reelección como alcalde de João Dias, un pequeño municipio de apenas 2.000 habitantes.

El 27 de agosto de 2024, mientras recorría casas de simpatizantes junto a su padre, fue atacado por hombres armados que llegaron en dos vehículos. Oliveira fue herido de gravedad y falleció en el hospital, mientras que su padre murió en el acto tras recibir múltiples disparos.

De acuerdo con la Policía Civil de Brasil, la motivación principal fue una disputa política y familiar. Damária había ejercido la intendencia de forma interina en 2021, tras el apartamiento de Marcelo, y aspiraba a postularse contra él en las elecciones de 2024.

Lea también: Revelan dónde estarían unos 500 miembros del PCC libres en Paraguay

La rivalidad se intensificó porque la familia Jácome atribuía al alcalde la responsabilidad por la muerte de dos de sus hermanos en enfrentamientos con la policía en Bahía y la detención de un tercero por narcotráfico.

En esta investigación, además del pastor, otras cinco personas ya habían sido capturadas en Brasil.