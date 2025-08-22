Operativo en cárcel de Minga Guazú por alerta de vibraciones frente a pabellón del PCC

El hecho fue reportado por la Oficina de Monitoreo, que detectó movimientos entre las casetas N° 2 y 3 a través del sistema de sensores. De inmediato, se dio aviso a la Policía Nacional.

Quiénes son los presos trasladados de Ciudad del Este a Minga Guazú

Al lugar acudieron el jefe de seguridad del penal, comisario principal Jorge M. Cardozo, con el jefe de relevo, oficial ayudante Cristhian Samudio, quienes inspeccionaron la zona por dentro y fuera del muro, lado norte.

Durante la revisión, se constató una construcción en el sector mencionado, además de ductos que serían de agua y cableado, pero nada sospechoso.

Tras la verificación, los intervinientes mantuvieron una reunión con el director del penal, Jesús Pérez, y con el técnico del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), Jorge Arrúa. Este último explicó que el sensor sísmico requiere una recalibración, ya que incluso una caminata cercana al muro reporta como una alerta similar a la de una excavación.

Denuncian falta de comunicación con internos trasladados al penal de Minga Guazú

La situación generó preocupación, considerando que frente a la garita N° 3 se encuentra el pabellón donde están alojados 155 internos pertenecientes a la facción criminal Primer Comando Capital (PCC), mientras que frente a la garita N° 5 están recluidos 60 reclusos de alta peligrosidad, entre ellos Marcio Gayoso, del PCC y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.