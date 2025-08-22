ABC en el Este

Operativo en cárcel de Minga Guazú por alerta de vibraciones frente a pabellón del PCC

Unas vibraciones detectadas en el muro perimetral del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú desencadenó en un operativo de verificación. El hecho fue reportado ayer, a las 10:55 aproximadamente, según informaron este viernes desde la Dirección de Policía Nacional. Técnicos del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) mencionaron que la alerta habría sido por la falta de calibración del sensor sísmico.

22 de agosto de 2025 - 10:01
Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para una verificación, pero no encontraron nada sospechoso.
El hecho fue reportado por la Oficina de Monitoreo, que detectó movimientos entre las casetas N° 2 y 3 a través del sistema de sensores. De inmediato, se dio aviso a la Policía Nacional.

Al lugar acudieron el jefe de seguridad del penal, comisario principal Jorge M. Cardozo, con el jefe de relevo, oficial ayudante Cristhian Samudio, quienes inspeccionaron la zona por dentro y fuera del muro, lado norte.

Durante la revisión, se constató una construcción en el sector mencionado, además de ductos que serían de agua y cableado, pero nada sospechoso.

Tras la verificación, los intervinientes mantuvieron una reunión con el director del penal, Jesús Pérez, y con el técnico del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), Jorge Arrúa. Este último explicó que el sensor sísmico requiere una recalibración, ya que incluso una caminata cercana al muro reporta como una alerta similar a la de una excavación.

La situación generó preocupación, considerando que frente a la garita N° 3 se encuentra el pabellón donde están alojados 155 internos pertenecientes a la facción criminal Primer Comando Capital (PCC), mientras que frente a la garita N° 5 están recluidos 60 reclusos de alta peligrosidad, entre ellos Marcio Gayoso, del PCC y Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”.

