María Portillo será electa este lunes intendenta interina de Ciudad del Este

Tras la elección de la intendenta interina, a las 9:30, asumirá como concejal suplente Raquel Medina, la suplente del PLRA, quien ocupará la banca que dejará Portillo en la Junta Municipal.

Lea más: María Portillo asumirá como intendenta interina de Ciudad del Este por 90 días

En una conferencia de prensa el sábado último, Prieto agradeció a su equipo por los seis años de gestión y reconoció a Portillo como una de sus principales aliadas en la Junta. “Deseo todo el éxito del mundo en estos tres meses a María Portillo. Sos un orgullo para el pueblo liberal y este es un mensaje claro de que todos podemos gobernar juntos”, expresó el exintendente.

Lea también: Cuestionan subsidios otorgados a familiares de una funcionaria y de una concejal de la Municipalidad de CDE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo, agradeció el respaldo del movimiento Yo Creo, liderado por Prieto, y valoró la unidad de la oposición en medio de la crisis política. Se comprometió a “reordenar la administración municipal”, afectada tras la intervención de Ramón Ramírez.