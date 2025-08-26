Sigue la espera por el corte administrativo en la Municipalidad de Ciudad del Este

A pesar de no haber tomado posesión formal, Portillo ya dispuso cambios en cargos de confianza dentro de la institución.

Lea más: María Portillo asumirá como intendenta interina de Ciudad del Este por 90 días

La funcionaria explicó que la demora obedece a que el equipo de transición se debe al minucioso trabajo de revisión que realizan escribanos y técnicos.

La situación financiera municipal es crítica y según detalló, encontraron unos 2.000 millones de guaraníes para el pago de salarios, monto ínfimo para un gasto mensual de aproximadamente 8.000 millones. Asimismo, existen salarios pendientes desde mayo, junio y julio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Portillo adelantó que buscarán incentivar el pago de impuestos mediante la exoneración de multas y recargos a contribuyentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este se retira en medio de abucheos

Cambios en los principales cargos de confianza

Mientras se concreta el traspaso administrativo, Portillo ya dispuso una serie de designaciones en áreas clave:

Víctor Óscar González Drakeford, exdiputado, asumió como director general en reemplazo de Omar Rodrigo Mongelós.

Carlos Gustavo Benítez, nuevo secretario general, en sustitución de José María Sosa Duarte.

Eduardo René López Armoa, designado en reemplazo de Mario Alfredo Benítez Romero.

Leogino Vianna López, jefe de Gabinete, en lugar de Juan Manuel Mancuello.

En la Asesoría Jurídica fue nombrado el abogado Daniel Ledesma.