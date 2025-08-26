ABC en el Este

Sigue la espera por el corte administrativo en la Municipalidad de Ciudad del Este

El corte administrativo en la Municipalidad de Ciudad del Este, previsto para la mañana de este martes, continúa postergándose y esto impide que la electa por la Junta Municipal como intendenta interina, María Ester Portillo (PLRA), asuma oficialmente la administración. La espera continúa hasta ahora y no se descarta que la firma del corte administrativo se realice recién mañana.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 19:45
María Ester Portillo, electa intendenta interina por la Junta Municipal.
María Ester Portillo, electa intendenta interina por la Junta Municipal.

A pesar de no haber tomado posesión formal, Portillo ya dispuso cambios en cargos de confianza dentro de la institución.

Lea más: María Portillo asumirá como intendenta interina de Ciudad del Este por 90 días

La funcionaria explicó que la demora obedece a que el equipo de transición se debe al minucioso trabajo de revisión que realizan escribanos y técnicos.

La situación financiera municipal es crítica y según detalló, encontraron unos 2.000 millones de guaraníes para el pago de salarios, monto ínfimo para un gasto mensual de aproximadamente 8.000 millones. Asimismo, existen salarios pendientes desde mayo, junio y julio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Portillo adelantó que buscarán incentivar el pago de impuestos mediante la exoneración de multas y recargos a contribuyentes.

Lea también: Interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este se retira en medio de abucheos

Cambios en los principales cargos de confianza

Mientras se concreta el traspaso administrativo, Portillo ya dispuso una serie de designaciones en áreas clave:

Víctor Óscar González Drakeford, exdiputado, asumió como director general en reemplazo de Omar Rodrigo Mongelós.

Carlos Gustavo Benítez, nuevo secretario general, en sustitución de José María Sosa Duarte.

Eduardo René López Armoa, designado en reemplazo de Mario Alfredo Benítez Romero.

Leogino Vianna López, jefe de Gabinete, en lugar de Juan Manuel Mancuello.

En la Asesoría Jurídica fue nombrado el abogado Daniel Ledesma.

Enlace copiado