GPS permite recuperar mercaderías robadas por piratas del asfalto en Minga Guazú

El allanamiento estuvo encabezado por el fiscal Carlos Almada, con orden firmada por el juez Penal de Garantías Adalberto Soto. Esto, en el marco del asalto ocurrido este jueves en Minga Guazú.

La comitiva fue recibida por la abogada Nancy Villalba, quien aseguró que la propietaria del inmueble se encuentra en la capital realizando un tratamiento médico y que la casa funciona como inquilinato con cuatro habitaciones.

En el sitio, la Policía encontró 16 cajas robadas que contenían celulares, además de una camioneta Volkswagen Amarok y otros dos vehículos. En el lugar fue detenida la joven Iris Luján Penayo Cañete (22 años).

Vecinos manifestaron que la vivienda pertenecería a la exsuegra del comisario José Crescencio Cabrera, jefe de la Subcomisaría 12ª de Presidente Franco.

Identificaron a tres miembros de la banda

El director de la Policía Nacional en Alto Paraná, comisario general inspector Feliciano Martínez Peña, informó que al menos tres miembros de la banda ya fueron identificados.

El jefe policial indicó que los delincuentes dejaron un inhibidor en el lugar del asalto, sin percatarse de que en una de las cajas había un dispositivo con rastreo satelital.

El asalto

El atraco fue perpetrado este jueves por piratas del asfalto contra un camión de la empresa de encomiendas Rysa, en el exkilómetro 21 de la ruta PY02, de Minga Guazú.

El vehículo, un Mitsubishi Canter conducido por Enrique Vera Rodas (51), fue interceptado por un automóvil Toyota Allion del que descendieron los asaltantes. Tras disparar contra el furgón, obligaron al chofer a descender y lo trasladaron en su automóvil, mientras uno de los delincuentes tomó el control del camión.

Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado en una zona despoblada de Acaray, con impactos de bala y varias cajas de mercaderías esparcidas en el suelo.

La empresa transportadora no había informado a la Policía sobre la salida del camión ni se integró al convoy con custodia de seguridad, lo que facilitó el asalto.