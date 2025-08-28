Guía de turismo baleado en su vivienda muere en el Hospital Regional de CDE

La víctima fue identificada como Pedro Manuel Osorio Oviedo (23), quien recibió un disparo alrededor de las 3:00 de ayer, en su casa ubicada en el barrio San Juan, a poca distancia de la Subcomisaría 46ª.
Lea más: Guía de turismo fue baleado en su vivienda por desconocidos
De inmediato, fue trasladado en una patrullera policial hasta el Hospital Regional, donde ingresó a una compleja cirugía. Los médicos confirmaron que presentaba perforaciones en ambos pulmones, lesiones que finalmente le costaron la vida este jueves a las 10:45.
Según relataron sus familiares, Osorio se había casado hace apenas cinco meses y era padre de una niña de dos años, que ahora queda huérfana.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El asalto
De acuerdo con relato de familiares, el violento asalto ocurrió cuando cuatro desconocidos, a bordo de dos motocicletas, llegaron hasta la vivienda familiar ubicada en el Kilómetro 8 Acaray. Dos delincuentes que estaban como acompañantes violentaron a patadas la puerta del dormitorio donde descansaban la madre y una hermana del joven.
Al escuchar los ruidos, Osorio salió de su habitación para proteger a sus familiares, momento en que uno de los atacantes le disparó a quemarropa.
Lea también: Piratas del asfalto asaltan camión de empresa de encomiendas en Minga Guazú
El joven fue llevado de urgencia en una patrullera hasta el Hospital Regional, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció esta mañana al no resistir las lesiones.
Agentes de la Policía Nacional aún no pudo identificar a los responsables del crimen.