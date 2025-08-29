De la mano de la oposición, equipo liderado por Prieto busca retomar Municipalidad de CDE

El multitudinario acto se realiza en el Anfiteatro del Lago de la República de esta capital departamental, donde la oposición se muestra unida con presencia de referentes nacionales y locales de distintos sectores.

Entre los presentes se destacan los senadores Rubén Velázquez, Esperanza Martínez, José Oviedo y Rafael Filizzola; los diputados Guillermo Rodríguez y Walter García; Kattya González, exsenadora; además de la intendenta interina María Portillo y varios concejales municipales y departamentales.

“La gente ya decidió”

Miguel Prieto, líder del movimiento, dijo que el proyecto iniciado durante su administración continuará de la mano de la mano de Daniel Pereira Mujica.

“Yo creo que la gente ya decidió, estamos bien, firmes, y convencido de que vamos a tener buenos resultados. Dani es la continuidad del sueño que comenzamos y estoy seguro de que va a continuar”.

Prieto recordó que su salida de la Municipalidad no fue su decisión, pero reiteró que salió fortalecido del proceso de intervención.

“Yo les dije que no era buena idea sacarme, pero insistieron. Ahora vamos a seguir con este proceso y le toca a Dani”.

Por su parte, Dani Mujica agradeció el respaldo y destacó la unidad de la oposición de cara a las próximas elecciones.

“Todo esto es gracias a la buena gestión que Miguel lideró como intendente y a la indignación de la gente por tanta injusticia. Hoy tenemos una oposición totalmente unida y eso nos va a llevar a una victoria aplastante el 9 de noviembre”.

Mujica lanzó crítica al expresidente Horacio Cartes, actual titular de la ANR y líder del movimiento Honor Colorado, al asegurar que “a Ciudad del Este no le van a dictar su destino desde un quincho”.

Durante el acto político se presentarán agrupaciones musicales como Ke Personajes Cover, Le Cumbiee y Los Paredes.