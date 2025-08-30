Férrea resistencia opositora contra el retorno del Partido Colorado en CDE

El objetivo de impedir que el Partido Colorado recupere la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este reunió a varios dirigentes de la oposición. Estuvieron parlamentarios, concejales, entre otros.

Además, participaron del evento el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y el presidente del Partido Liberal, Hugo Fleitas, quien llegó con una importante comitiva de dirigentes liberales. El mitin político de Yo Creo fue en el Lago de la República y reunió a unas 5.000 personas.

Durante su discurso, el precandidato Daniel Pereira Mujica resaltó que desde Asunción impusieron un candidato vinculado al viejo grupo político que manejó por varios años la comuna esteña, hasta que en 2019 Sandra McLeod fue destituida.

“Vinieron por Miguel Prieto, por nosotros y por toda Ciudad del Este, y no pudieron ni van a poder. Ahora nos enviaron un nuevo injerto: su raíz es el clan Zacarías y su rama es la familia Vaesken, y ya ofrecieron 1.500 puestos de planilleros en la municipalidad. Esa es la mentalidad retrógrada de la política paraguaya que hace 80 años está destruyendo todas las instituciones públicas, quebrando las cajas jubilatorias”, afirmó.

Sostuvo que no se permitirá el regreso del clan, pues aseguró que la oposición llega unida y fuerte para “derrotar a la mafia”, en referencia a un sector del Partido Colorado.

“Vamos a continuar juntos, unidos, trabajando en equipo, para llevar adelante a nuestra querida ciudad, hacia el camino del progreso, del trabajo, de potenciar la industria, el turismo, el comercio, para que nuestros hijos siempre tengan días mejores en nuestra querida Ciudad del Este. El 9 de noviembre vamos a desterrarles definitivamente de nuestra ciudad y que se dejen de joder”, resaltó ante la gran cantidad de espectadores.

Miguel Prieto se sumó a las críticas

Por su parte, el exintendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, también se sumó a las fuertes críticas hacia un sector del Partido Colorado. Afirmó que desde el inicio se buscó destruir todo lo que se construyó.

“Es ingrato todo lo que estamos viviendo, sabemos que fue un poco duro. Les molesta el progreso y la transformación de nuestra ciudad y nos metieron en una intervención. Mucho mancillaron mi nombre, trataron de ensuciar mi legado, trataron de destruir todo lo que nosotros construimos juntos”, manifestó.

Recordó que tiene en su contra unas 50 denuncias y afirmó que fueron inventadas porque “no les gustó” que se recuperaran las terminales, se invirtiera en salud, se habilitaran camas de UTI y se reconstruyera el hospital, además de la incorporación de buses eléctricos, entre otras cosas que mencionó.

“El gobierno recurre a migajas, a donaciones, y todavía no consigue hacer funcionar sus buses eléctricos. Ellos son los enemigos del pueblo. Solamente tienen cabeza para robar y perseguir, no para construir. Se equivocaron al pensar que con una intervención me iban a obligar a renunciar y desistir del gran sueño que tengo de un Paraguay libre, fuerte, que progresa y donde todos tengan trabajo, sin que nadie tenga que salir del país”, exclamó.

Añadió que, aunque le cueste el cargo de intendente y su libertad, no va a desistir de su plan para pelear por la Presidencia de la República. “Aunque me cueste una vida entera, yo tengo fe de que lo vamos a lograr juntos. No van a poder detenernos. Me cerraron la puerta de la intendencia, pero abrieron otras puertas”, finalizó.

Falta de unidad condenó a la oposición

Por su parte, Hugo Fleitas hizo mea culpa sobre la falta de unidad de la oposición en las elecciones pasadas, lo que permitió que “un irresponsable” sea presidente de la República. Esto fue respondido con el grito de “HC nunca más” por parte de la multitudinaria concurrencia.

“Empecemos a aprender de nuestros errores como oposición, a despojarnos de los egoísmos. Estamos a puertas de una segunda dictadura en nuestro querido país, y este grupo de mafiosos, de insensibles, encabezado por el mal, debe ser erradicado basándose en la unidad de la gran mayoría. Lastimosamente, en el 2023 no encontramos ese camino de unidad y permitimos que un irresponsable como Santiago Peña sea presidente, es quien fue electo, pero no gobierna, no decide”, expresó.

Añadió que la persecución inmisericorde por querer hacer mejor las cosas debe convertirse en el motivo principal de unidad.

¿Cuándo serán las elecciones?

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dio a conocer esta semana el calendario electoral para las elecciones municipales en Ciudad del Este, que definirán al nuevo intendente tras la salida de Miguel Prieto.

Las elecciones están previstas para el domingo 9 de noviembre de 2025. De acuerdo con el calendario establecido, la autoridad electa asumirá funciones el 18 de noviembre de 2025, tras el juramento previsto ante la Junta Municipal.