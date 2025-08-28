Interventor dejó una deuda de casi G. 30.000 millones en la Municipalidad de Ciudad del Este

La intendenta interina, María Ester Portillo (PLRA), asumió la gestión financiera de la comuna esteña recién en la noche del martes último, tras el largo proceso de corte administrativo. Recibió la administración en un estado financiero sumamente crítico, pues las obligaciones pendientes de pago ascienden a un total de G. 27.980.741.620.

Los compromisos impagos incluyen sueldos atrasados del personal, deudas por combustible, servicios básicos, seguro médico, aportes jubilatorios, transferencias legales y otras responsabilidades contractuales y judiciales.

Conforme al informe oficial de la comuna, Portillo se enfrenta a un escenario de emergencia administrativa, marcado por el descenso en la recaudación municipal y la falta de gestión durante el periodo de intervención.

La intendenta dio a conocer el estado financiero de la institución al momento del traspaso. El informe señala que los recursos genuinos para el pago de salarios cuentan con un saldo de G. 1.896.701.914; recursos genuinos no aplicables a sueldos (pavimento, transferencias legales, buses eléctricos, etc.), G. 6.202.500.150; royalties y compensaciones, G. 4.835.220.222; FONAE, G. 6.310.838.938; juegos de azar, G. 268.252.926, totalizando G. 19.513.514.150.

Ante la gran cantidad de deudas, la intendenta se vio obligada a pedir un millonario préstamo de G. 20.000 millones para saldar los compromisos. El préstamo ya fue aprobado por la Junta Municipal y ahora está en manos de un banco de plaza para que sea otorgado.

Los datos indican que los sueldos de julio y el combustible de los últimos meses no fueron contabilizados oficialmente durante la intervención, a fin de evitar dejar constancia del incumplimiento. Además del atraso en pagos y transferencias al Gobierno Central, la intervención tuvo un impacto negativo en la recaudación municipal.

Comparativamente, entre el periodo del 23 de junio y el 25 de agosto de 2024 y el mismo lapso de 2025, se registró una diferencia de G. 4.757.623.512.

Portillo afirmó que están buscando soluciones urgentes para normalizar los pagos pendientes y recuperar la estabilidad financiera de la institución. Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se continuará compartiendo el desarrollo de las acciones administrativas y financieras.

Exoneración de multas y recargos

A fin de aumentar la recaudación municipal, la intendenta interina, María Ester Portillo, firmó la Resolución Nº 08, que dispone la exoneración de multas, recargos e intereses por mora en el pago de impuesto inmobiliario. La medida rige desde el 27 de agosto y contempla también la posibilidad de pago fraccionado por tiempo indefinido.

La resolución establece un procedimiento administrativo ágil y accesible para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el marco de las disposiciones legales vigentes.

La intendenta además facultó al secretario general de la Municipalidad a autorizar la exoneración de recargos y el pago fraccionado de impuestos municipales por montos de hasta G. 20 millones. Para acceder al beneficio, los interesados deben presentar en mesa de entrada una fotocopia simple de cédula de identidad, junto con los documentos que acrediten la titularidad del inmueble.

En los casos en que el monto supere el límite establecido, la resolución de la solicitud quedará a cargo exclusivo de la Intendencia Municipal.

Detalle de deudas pendientes al cierre de la intervención

Sueldos y jornales de julio: G. 6.700.000.000

Sueldos y jornales de meses anteriores a julio: G. 863.943.114

Combustible de mayo a julio: G. 1.232.288.149

Seguro médico: G. 55.200.000

Servicios básicos (ANDE, ESSAP, telefonía, internet, recolección, mantenimiento): G. 3.143.229.080

Aporte jubilatorio del empleador: G. 208.854.400

Indemnizaciones y otros gastos del personal: G. 1.479.438.334

Transferencia al Servicio Nacional de Catastro (3 meses): G. 55.164.552

Transferencias legales al Ministerio de Economía y Finanzas y Gobernación (15% s/ impuesto inmobiliario – más de 5 meses de atraso): G. 9.491.215.435

Conajzar (más de 3 meses de deuda): G. 516.462.896

Deudas por construcciones: G. 1.430.745.041

Compromisos judiciales y otros: G. 2.804.200.619

TOTAL: G. 27.980.741.620