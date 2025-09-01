Paciente esperó varias horas en silla de ruedas por falta de cama y especialista

El paciente, Aníbal González, fue ingresado el sábado a las 04:00 de la madrugada al Hospital Regional de esta ciudad a raíz de una insuficiencia cardíaca. Como no había cama disponible, tuvo que ser atendido en una silla de ruedas.

Patricia González, hija del paciente, relató que a pesar del estado de gravedad de su padre no pudo acceder a una cama. Dijo además que desde el inicio los médicos le indicaron que debía ser trasladado debido a la complejidad de su cuadro, que requería de especialistas con los que no cuenta el centro asistencial.

La demora en el traslado, debido a los trámites que incluyen la disponibilidad de ambulancias y la recepción en el hospital de destino, causó desesperación en la familia. “Mi papá no podía esperar mucho porque cada minuto que tardaba en hacerse los procedimientos podía costarle la vida”, relató Patricia.

El paciente debía someterse a procedimientos delicados para la colocación de un catéter y un drenaje, según contó la hija. Desde esta redacción intentamos obtener la versión de la directora del hospital, Karina Ayala, sobre la demora en el traslado, pero la misma no se encontraba en el centro asistencial en la mañana de este lunes. Vía telefónica informó que estaba practicando una cirugía programada en el Hospital del IPS.

Finalmente, anoche, el paciente fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología de la ciudad de Asunción. Los familiares reportan que el mismo está estable y que ya se le practicaron los procedimientos médicos necesarios.