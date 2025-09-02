Presunto delincuente muere tras ser baleado por guardia de un parque donde habría ingresado para hurtar

Un presunto delincuente con varias denuncias por robo y hurto murió tras ser baleado por un guardia de seguridad en la madrugada de este martes, en el parque de Saltos del Monday de Presidente Franco. Se trata de Cristhian Rodrigo Vega Almada, alias “Pica”, quien falleció horas después en un centro asistencial.