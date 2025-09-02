Presunto delincuente muere tras ser baleado por guardia de un parque donde habría ingresado para hurtar

La tentativa de hurto con derivación fatal ocurrió alrededor de las 01:30, en el interior del parque natural denominado Eco Aventura, ubicado a orillas de los Saltos del Monday, en el distrito franqueño. El autor del disparo fue identificado como José Carlos Martínez (20), quien se desempeña como guardia de seguridad del lugar.
De acuerdo con los datos recabados por la Policía, Vega Almada habría ingresado a la oficina administrativa del parque, donde se apoderó de varios objetos. Su presencia fue notada por el guardia de seguridad, quien lo alertó y le pidió que se entregue, pero al intentar huir, este efectuó un disparo que le impactó en el pecho, causándole la herida mortal.
“Pica” fue auxiliado por bomberos voluntarios y trasladado al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde a las 09:00 se produjo su deceso. El ahora fallecido registraba orden de captura por reducción, de fecha 15 de agosto pasado, y además poseía varias denuncias por robos y hurtos en su contra.
Por orden del fiscal Edgar Delgado, el guardia quedó demorado y de su poder se incautó una escopeta calibre 12 mm, marca Escort, con tres cartuchos sin percutir y un cartucho percutido que habría utilizado para efectuar el disparo.