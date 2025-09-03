ABC en el Este

Tiempo nublado, cálido pero sin lluvia en el este del país

Una jornada nublada y calurosa se prevé para este miércoles en el este del país. Sin embargo, la probabilidad de lluvias es baja, por lo que la tormenta prevista en otros puntos del territorio no abarcaría esta zona.

Por ABC Color
03 de septiembre de 2025 - 07:49
El amanecer de hoy estuvo fresco, pero la temperatura aumenta de manera gradual. La Dirección Nacional de Meteorología indica que el día se presenta cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del noreste y una máxima de 31 °C.

Para mañana, jueves, predominaría un ambiente fresco, con mínimas registradas en horas de la noche. La jornada se presentará de cálida a fresca, con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego moderados del sur, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 16 °C y la máxima de 24 °C.

Para el viernes y durante el fin de semana, el ambiente se presentaría frío a fresco, con temperaturas mínimas entre 9 y 14 °C y máximas entre 15 y 25 °C.

