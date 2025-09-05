Video: hospitalizado tras caer de una camioneta en plena caravana festiva

Durante la celebración por la albirroja, uno de los tantos vehículos que integraba la caravana, una camioneta Toyota Hilux de color gris que circulaba sobre la avenida César Gianotti de esta ciudad, realizó una frenada brusca y varios ocupantes que estaban en la carrocería terminaron en el asfalto.

El hecho quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos muchachos pierden el equilibrio y caen del rodado. Uno de ellos aparentemente se desmayó en el instante de la caída, quedando inconsciente.

Agentes de la Comisaría 5.ª de Hernandarias acudieron hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad, donde fue trasladado uno de los afectados. Se trata de Álvaro Miguel Jara Giménez, de 22 años.

De acuerdo con el informe médico del doctor Francisco Berdejo, Jara Giménez permanece internado en estado estable. Presenta una herida cortante de unos cuatro centímetros en la región occipital, pero se encuentra fuera de peligro.