Hurtan arma y dinero de la camioneta de un suboficial retirado

El hecho ocurrió en la tarde de ayer sobre la avenida Julio César Riquelme casi Calle 2000. La víctima, identificada como Fredy René Toledo Silva (51), manifestó que ingresó al local de Apostala y, al regresar minutos después, se percató del hurto.

Lea más: “Tortoleros” dejan a músico sin su instrumento de trabajo

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría 2ª del barrio Ciudad Nueva, los malvivientes habrían utilizado un inhibidor de señal para abrir las puertas del vehículo Toyota Fortuner, año 2023. De su interior se llevaron una pistola Glock modelo G 17, con número de serie BXEV854, además de un maletín con G. 40 millones en efectivo, dinero que, según el afectado, estaba destinado al pago de personal.

Toledo, quien prestó servicio durante varios años en el Grupo Especial de Operaciones (GEO), afirmó que uno de los presuntos autores sería un hombre delgado, que vestía zapatillas blancas y se movilizaba en un automóvil de color gris, con identificación de la plataforma Bolt en el parabrisas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Cae en Luque el nuevo “rey de los tortoleros”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No es la primera vez que Toledo denuncia un hecho similar. En noviembre del 2018, cuando aún estaba en actividad, declaró haber sido víctima del hurto de G. 100 millones tras dejar estacionada su camioneta en la zona del Área 1.