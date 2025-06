“Tortoleros” dejan a músico sin su instrumento de trabajo

Tomás Chávez denunció que fue víctima de “tortoleros”, cuando se encontraba trabajando en un show en San Lorenzo.

Dejó su automóvil -tipo Toyota Runx color blanco- estacionado en las calles Estados Unidos y Coronillo, en el barrio María Auxiliadora de dicha ciudad. Tras ir al local donde debía actuar, los delincuentes rompieron el vidrio de su vehículo para alzarse con un bajo eléctrico y su receptor inalámbrico, así como también su autorradio.

Un vídeo de circuito cerrado de televisión (CCTV) captó a los delincuentes, quienes estaban en un automóvil tipo Toyota IST de color blanco, alrededor del vehículo de la víctima. También se ve que, ante la llegada de un tercero, se alejan del sitio.

“Me fui a San Lorenzo para un show, sobre la calle Estados Unidos dejé mi vehículo y me fui a actuar a las 23:00. Dejé mi bajo sobre mi asiento y me fui un rato al local. Después, a las 00:30, salí y me percaté que mi vehículo se prendía la luz de stop, ahí me fijé que rompieron el vidrio”, relató.

Quiere recuperar su instrumento

Apeló a la ciudadanía para que le brinde información sobre su instrumento musical y pueda recuperarlo, pues lo considera como imprescindible porque es su elemento de trabajo. Cualquier dato puede reportarse al (0971)-297-085.

“Me robaron mi instrumento musical que es mi sostén de cada día. Fui a hacer mi denuncia y me siento tan impotente”, lamentó. Se trata de un bajo de la marca Yamaha, color negro, de 5 cuerdas y modelo TRBX505.

Contó que es parte de varios grupos musicales y que ya cuenta con compromiso de realización de shows para los próximos días.

El perjuicio que le genera es de aproximadamente G. 7 millones o más, de acuerdo al valor del instrumento musical, reveló.