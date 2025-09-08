Hurtaron hasta las puertas y el juego de baño de una vivienda

Los aprehendidos fueron identificados como Leandro Javier Quintana Benítez (30 años), quien registra antecedentes por hurto y declarado rebelde por la Justicia según el Oficio Judicial Nº 985 del 12 de agosto de 2025, y Elvis Adriano Ibáñez Sanabria (20 años), también con antecedentes por hurto agravado.
Ambos fueron sorprendidos por patrulleros de la Policía Nacional cuando se encontraban trasladando los objetos sustraídos en un carrito de mano.
La intervención fue en prosecución a una denuncia realizada a través del sistema 911 de la Policía Nacional. Una vecina relató que vio cuando los hombres salían con un carrito cargado con enseres de la vivienda de su vecina, por lo que rápidamente comunicó la situación a la Policía.
Al realizar un rastrillaje por la zona, los agentes policiales encontraron a los sospechosos a unos 500 metros de la vivienda. En el carrito que llevaban encontraron tres puertas, un juego de baño completo y otros enseres sustraídos de la vivienda ajena, cuyo propietario se encuentra de viaje.
El comisario Bruno Vega manifestó que presumen que los detenidos pretendían cambiar los objetos hurtados por drogas.
El procedimiento quedó a disposición de la fiscal de turno, Cinthia Leiva Cardozo.