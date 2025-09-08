Hurtaron hasta las puertas y el juego de baño de una vivienda

CIUDAD DEL ESTE. Dos hombres fueron detenidos tras hurtar hasta las puertas y un juego de baño completo de una vivienda cuyo propietario se encuentra de viaje. El insólito hecho se registró en la madrugada de este lunes, a las 01:35 aproximadamente, en el kilómetro 7, lado Monday, del barrio Ciudad Nueva de esta ciudad.