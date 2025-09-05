Aprehenden a un hombre por robo de parlante, secador y otros objetos

Un operativo de la Comisaría 22 de Mariano Roque Alonso permitió este viernes la aprehensión de Yonathan Omar Garay, de 30 años, por un presunto caso de hurto agravado.
Según el informe policial, Garay fue sorprendido con varios objetos denunciados como hurtados, entre ellos un secador de pelo, un rizador y un parlante JBL, además de otros elementos sin especificar.
La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Eusebio Ayala y Juan E. O’Leary, en el barrio San Jorge. Los agentes actuaron y lograron la recuperación de lo robado.
El aprehendido ya cuenta con antecedentes por hurto agravado. Todo lo actuado fue puesto a disposición de la Fiscalía para el inicio del proceso.
