Paraguarí: detienen a supuesto autor del hurto de víveres del almuerzo escolar y recuperan una moledora de carne

PARAGUARÍ. Un hombre que el lunes último ingresó a la Escuela Básica N.º 1112 Padre Gregorio Balzarini Ros, ubicada sobre la calle Bernardino Caballero de este distrito, y hurtó víveres destinados al almuerzo escolar y una moledora eléctrica de carne, fue detenido ayer por efectivos policiales. Del su poder se recuperaron evidencias y se incautó un aparato celular.

Por Emilce Ramírez
06 de septiembre de 2025 - 13:01
Del supuesto autor del hurto, la policía recuperó una moledora eléctrica de carne.
Del supuesto autor del hurto, la policía recuperó una moledora eléctrica de carne.emilce ramirez

El detenido fue identificado como José Félix Amarilla Mieres (22) domiciliado en el asentamiento Santo Domingo de este municipio. Posee antecedentes por hurto agravado (2024) y robo agravado (2025). De su poder se recuperó la moledora eléctrica de carne con sus accesorios (bandeja de alimentación, dos discos de picar, una cuchilla y dos embudos), además de un celular de la marca Samsung.

Según el informe policial, el delincuente accedió al establecimiento tras romper una ventanilla de la cocina. La directora de la institución, María Caballero, relató con indignación que fueron sustraídos víveres indispensables para la preparación del almuerzo escolar —incluyendo carne, verduras y aceite—, además del molino eléctrico.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre con quepis ingresar al predio y cargar en un basurero plástico con ruedas los objetos robados antes de abandonar el lugar.

El hurto quedó registrado por las cámaras de seguridad de la escuela.
El hurto quedó registrado por las cámaras de seguridad de la escuela.

Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal N°3, Alfredo Ramos Manzur, el detenido fue trasladado a la sede policial de la compañía Ñuati, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

