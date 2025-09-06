Paraguarí: detienen a supuesto autor del hurto de víveres del almuerzo escolar y recuperan una moledora de carne

PARAGUARÍ. Un hombre que el lunes último ingresó a la Escuela Básica N.º 1112 Padre Gregorio Balzarini Ros, ubicada sobre la calle Bernardino Caballero de este distrito, y hurtó víveres destinados al almuerzo escolar y una moledora eléctrica de carne, fue detenido ayer por efectivos policiales. Del su poder se recuperaron evidencias y se incautó un aparato celular.