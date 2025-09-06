Paraguarí: detienen a supuesto autor del hurto de víveres del almuerzo escolar y recuperan una moledora de carne

El detenido fue identificado como José Félix Amarilla Mieres (22) domiciliado en el asentamiento Santo Domingo de este municipio. Posee antecedentes por hurto agravado (2024) y robo agravado (2025). De su poder se recuperó la moledora eléctrica de carne con sus accesorios (bandeja de alimentación, dos discos de picar, una cuchilla y dos embudos), además de un celular de la marca Samsung.
Según el informe policial, el delincuente accedió al establecimiento tras romper una ventanilla de la cocina. La directora de la institución, María Caballero, relató con indignación que fueron sustraídos víveres indispensables para la preparación del almuerzo escolar —incluyendo carne, verduras y aceite—, además del molino eléctrico.
El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se observa a un hombre con quepis ingresar al predio y cargar en un basurero plástico con ruedas los objetos robados antes de abandonar el lugar.
Por disposición del fiscal de turno de la Unidad Penal N°3, Alfredo Ramos Manzur, el detenido fue trasladado a la sede policial de la compañía Ñuati, donde permanece a disposición del Ministerio Público.
