Condenan a 28 años de cárcel a septuagenario por abusar sexualmente de su hijastra durante cinco años

La fiscala que sostuvo la acusación por abuso sexual en niños y coacción sexual es Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, quien demostró la responsabilidad del acusado de 70 años, mediante diversas pruebas.

Por ello, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano, emitió el fallo condenatorio ejemplar de 28 años de cárcel.

Según los antecedentes, los abusos comenzaron en 2018, cuando la menor tenía seis años de edad, y se prolongaron hasta octubre de 2023. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar Minga Guazú.

Las agresiones inicialmente consistieron en manoseos, hasta que finalmente se consumó el coito. En ocasiones, los actos sexuales fueron violentos, y el agresor, según la acusación fiscal, los realizaba incluso con una sonda puesta.

La menor relató de forma detallada a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas la agresión sexual al que fue sometida por su padrastro, quien la reconoció como hija. Actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre si revelaba los abusos, según la declaración de la víctima.

Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente y amenazada de muerte.

El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo, según se pudo probar. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, Aníbal Duarte, inspeccionó a la menor y confirmó plenamente que había sufrido agresiones sexuales.

Todas estas pruebas fueron plenamente acreditadas durante el juicio oral. Además, durante el contradictorio público, la psicóloga del Ministerio Público explicó que la víctima requerirá de un acompañamiento profesional de por vida por el daño psicológico que sufrió.

La fiscala Vivian Coronel solicitó 28 años de prisión para el acusado por el concurso de los hechos punibles de abuso sexual en niños y coacción sexual, invocando el artículo 70 del Código Penal para la medición de la pena. Finalmente, el Tribunal de Sentencia consideró justificada la aplicación de la pena impuesta.