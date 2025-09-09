Joven habría abusado y embarazado a una niña de 11 años

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima ante la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes.

Como parte de las primeras diligencias, la representante del Ministerio Público solicitó la intervención de agentes del Departamento contra la Trata de Personas, quienes iniciaron el trabajo investigativo.

Tras la individualización del sospechoso, se solicitó una orden de allanamiento a la jueza Penal de Garantías, María Bogado, lo que permitió su detención en una pieza alquilada.

De acuerdo con los datos recabados, el joven —ayudante de albañil— habría aprovechado que la niña se encontraba sola para llevarla a su habitación y agredirla sexualmente. A raíz del abuso sexual, la víctima quedó embarazada y reveló a su madre lo sucedido.

El examen médico forense del Ministerio Público confirmó que la niña está embarazada como consecuencia del abuso sexual. Ante esta situación, la víctima también fue asistida por profesionales psicólogas del Centro de Atención a Víctimas.

El detenido fue llevado al calabozo de la Dirección de Policía de Alto Paraná, a cargo de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes.