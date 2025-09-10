Fiscala alerta sobre gran cantidad de niñas y adolescentes embarazadas

La situación es preocupante, según los fiscales que atienden causas en las que las víctimas son menores de edad. En todos los casos se considera abuso sexual en menores, ya que, conforme a la ley, los niños y adolescentes no tienen capacidad para consentir actos sexuales.

“Debo mencionar con absoluta responsabilidad el alto índice de denuncias o reportes recibidos a diario, tanto en la unidad a mi cargo como en la otra unidad especializada de mi colega. El número de niñas y adolescentes en estado de gestación es realmente alarmante”, explicó la fiscala Vivian Coronel.

Las edades más críticas que se reportaron son 10 y 11 años, lo que supone un cuidado extremo debido a los graves riesgos que implica la gestación en edades no aptas. Coronel pidió a la ciudadanía recurrir a las autoridades ante la menor sospecha de algún hecho ilícito en contra de menores de edad.

La representante del Ministerio Público recordó que cualquier persona puede realizar o radicar reportes ante las autoridades competentes. “Cualquier ciudadano que tenga sospecha de la comisión de un hecho punible —ya sea abuso sexual, pornografía infantil, maltrato u otro hecho del cual sean víctimas niños, niñas o adolescentes— puede hacer el reporte. La investigación queda a cargo del Ministerio Público, que tiene la carga de la prueba”, señaló.

Facilidad para hacer denuncias

También mencionó que actualmente existen mecanismos más accesibles para realizar denuncias de forma anónima. Una de las opciones es hacerlo a través de dispositivos móviles, mediante la línea gratuita 147 del sistema Fonoayuda, dependiente del Ministerio de la Niñez, que funciona las 24 horas.

“Al llamar a esta línea, se da la opción de mantener el anonimato de la identidad de la persona, si así lo solicita. Una vez recepcionada la denuncia, se remite de inmediato al Ministerio Público, para que iniciemos la tarea investigativa”, explicó Coronel.

Asimismo, las unidades especializadas del Ministerio Público atienden en la modalidad de turno permanente. Otra alternativa es recurrir a la Policía Nacional, radicando las denuncias en la comisaría más cercana.