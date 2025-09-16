Bomberos se movilizan para exigir el desembolso de la Municipalidad de Minga Guazú

En caravana, varios móviles bomberiles salieron a las calles y se trasladaron hasta la Municipalidad de Minga Guazú, administrada por Diego Ríos (HC-Cartista), en señal de protesta por la falta de desembolso. Con sirenas y bocinazos, los voluntarios se hicieron sentir, pidiendo el pago.

Al terminar la movilización, bomberos de la Base K122 dejaron acuartelados sus móviles de gran porte, como el de rescate y el autoescala, dejando operativo solo una ambulancia. Esto se debe a que ya no cuentan con recursos para los mantenimientos ni combustibles. Además, deben pagar alquiler, sueldos de personal rentado y otros gastos fijos.

El monto adeudado, que asciende a unos G. 180 millones, corresponde a cobros que realiza la comuna a la ciudadanía en concepto de impuesto a la construcción y que, por ley, está obligada a transferir, una parte, a los bomberos. Los voluntarios vienen presentando notas, lanzando comunicados y tomando otras medidas para solicitar el desembolso, pero al no recibir respuestas recurrieron a la medida de fuerza.

Pese a reiteradas notas, no reciben respuestas

El capitán de la Base K122, Arnaldo Maciel, dijo que ya no pueden sostener el cuartel y que no reciben respuestas. “Lamentamos mucho esta situación porque ese dinero ya se cobró a la ciudadanía y se debía desembolsar a las dos compañías bomberiles de este distrito”, lamentó. Explicó que en junio cobraron lo que correspondía a enero pasado y, desde entonces, no recibieron ningún desembolso.

En otro momento, señaló que están abiertos a dialogar con las autoridades municipales, pero que, pese a varios intentos, no lograron una conversación. “Tenemos reiteradas notas de pedidos, tanto a la Junta Municipal como a la Municipalidad”, añadió.

Desde la comuna informaron que el intendente Diego Ríos estaba en Asunción, por lo que no recibió a los voluntarios. El secretario general, Eudes Mereles, afirmó que no están ajenos a cubrir la deuda, pero que no cuentan con recursos suficientes. Indicó, además, que los bomberos no aceptaron el pago parcial.