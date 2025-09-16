ABC en el Este

Bomberos se movilizan para exigir el desembolso de la Municipalidad de Minga Guazú

Los Bomberos Voluntarios de Minga Guazú se movilizaron este martes para exigir el desembolso de parte de la Municipalidad local. La deuda, que se arrastra desde febrero pasado, asciende a unos G. 180 millones; por lo que, además de la manifestación, los voluntarios suspendieron parcialmente sus operaciones debido a la falta de recursos.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 16:22

En caravana, varios móviles bomberiles salieron a las calles y se trasladaron hasta la Municipalidad de Minga Guazú, administrada por Diego Ríos (HC-Cartista), en señal de protesta por la falta de desembolso. Con sirenas y bocinazos, los voluntarios se hicieron sentir, pidiendo el pago.

Al terminar la movilización, bomberos de la Base K122 dejaron acuartelados sus móviles de gran porte, como el de rescate y el autoescala, dejando operativo solo una ambulancia. Esto se debe a que ya no cuentan con recursos para los mantenimientos ni combustibles. Además, deben pagar alquiler, sueldos de personal rentado y otros gastos fijos.

El monto adeudado, que asciende a unos G. 180 millones, corresponde a cobros que realiza la comuna a la ciudadanía en concepto de impuesto a la construcción y que, por ley, está obligada a transferir, una parte, a los bomberos. Los voluntarios vienen presentando notas, lanzando comunicados y tomando otras medidas para solicitar el desembolso, pero al no recibir respuestas recurrieron a la medida de fuerza.

Pese a reiteradas notas, no reciben respuestas

El capitán de la Base K122, Arnaldo Maciel, dijo que ya no pueden sostener el cuartel y que no reciben respuestas. “Lamentamos mucho esta situación porque ese dinero ya se cobró a la ciudadanía y se debía desembolsar a las dos compañías bomberiles de este distrito”, lamentó. Explicó que en junio cobraron lo que correspondía a enero pasado y, desde entonces, no recibieron ningún desembolso.

Ante la falta de recursos varios móviles ya no puden operar.
En otro momento, señaló que están abiertos a dialogar con las autoridades municipales, pero que, pese a varios intentos, no lograron una conversación. “Tenemos reiteradas notas de pedidos, tanto a la Junta Municipal como a la Municipalidad”, añadió.

Desde la comuna informaron que el intendente Diego Ríos estaba en Asunción, por lo que no recibió a los voluntarios. El secretario general, Eudes Mereles, afirmó que no están ajenos a cubrir la deuda, pero que no cuentan con recursos suficientes. Indicó, además, que los bomberos no aceptaron el pago parcial.

