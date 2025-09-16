Concejal denuncia amenaza tras negarse a comprar cajas de pollo a un desconocido

La denuncia, radicada en la Comisaría 6ª, señala que los mensajes provinieron del número 0992 109 455, y que quien se identificó como José Zaragoza solicitó ayuda económica para la compra de dos cajas de pollo. Asimismo, dio el número 0983 079 717 para el giro.

Lea más:Presidente Franco: prisión para imputado por violencia familiar, amenaza de hechos punibles y coacción grave

Tras la desconfianza de la concejal, el remitente comenzó a amenazarla con “publicar supuestas cosas personales” y aseguró que haría daño a uno de sus hijos. “Una de tus hijas va a salir perjudicada, me voy a encargar de vos”, le escribió.

Ferreira contó que recibió un mensaje pidiendo apoyo para personas enfermas y preguntó a la persona quién le había facilitado su número, ya que no estaba entre sus contactos. Al sentirse ofendido por la respuesta, el interlocutor —quien se identificó como José Zaragoza— pasó de solicitar ayuda a acusarla de no interesarse por la necesidad ajena y amenazó con “escracharla”, afirmando que conseguiría información de personas cercanas a ella.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La concejal Ferreira dijo que, en lugar de reaccionar mal, le respondió “Que Dios te bendiga”. En ese momento, el hombre se enojó y la amenazó con que una de sus hijas pagaría. Ante esto, acudió primero al Departamento de Delitos Informáticos, en el kilómetro 7, y al no recibir la atención esperada, se dirigió a la Comisaría 6ª, donde finalmente realizó su denuncia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Embretada por el cartismo, Yamy Nal contraataca y amenaza con pedir la expulsión de opositores

La Comisaría 6ª informó el caso al agente fiscal Alberto Torres, quien convocó al Departamento Antisecuestro para iniciar las pesquisas.